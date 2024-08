Claudia Doumit da The Boys all’horror Soulm8te

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo tre stagioni vissute da Super in The, l’attriceapparirà nel cast dell’horror. A confermare l’ingaggio dellaè stato nel pomeriggio tardo Deadline. Nessun dettaglio sulla natura del ruolo è stata al momento riferito. Nel cast spiccano i nomi di Lily Sullivan e David Rysdahl.è nato come spin-off dell’horror M3GAN, ma soprattutto come espansione della saga di genere creata dal binomio produttivo formato da Atomic Monster e Blumhouse Productions. La trama: Seguendo la tradizione dei thriller domestici degli anni ’90 ma con un tocco moderno e tecnologico, il film racconta la storia di un uomo (Rysdahl) che acquisisce un androide con intelligenza artificiale (Sullivan) per aiutarlo a superare la recente perdita della moglie defunta.