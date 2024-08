Ciao Darwin 9 | le anticipazioni ospiti squadre e cast della sesta puntata in replica

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 20 agosto 2024)9: lein, 20 agosto Stasera, martedì 20 agosto 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda inladi9, la nona e ultima edizione dello storico show condotto da Paolo Bonolis che mette a confronto due categorie contrapposte in una serie di prove. Al fianco di Bonolis, come sempre, prevista la presenza di Luca Laurenti, altro volto storicotrasmissione nata nel 1998. Come sottotitolo per questa edizione è stata scelta la frase “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei“, versetto di Giovanni 8,7. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.