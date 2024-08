Chi era Francesca Di Ruberto l’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ morta in un incidente stradale a Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Èintrappolata tra le lamiere della sua autoDicon le trecce e il viso da bambina diè la. Faceva coppia in tv con Ambra Angiolini, l’altra mora e lei bionda, chiamata dai fan ‘Treccioline’. Trent’anni dopo aver partecipato alla trasmissione che ha cambiato il volto della tv, la 44enne è deceduta in unsulla via Trionfale a. Un terribile impatto con un camion di Ama ha distrutto la sua auto: per lei non c’è stato scampo, gravissimo il collega che viaggiava con lei. Stavano andando insieme al lavoro in un locale del Trionfale.