Chi è Xu Zaozao | l'attivista cinese che si batte per la discriminazione più odiosa nei confronti delle donne

(Di martedì 20 agosto 2024) In Cina, paese non democratico, una donna coraggiosa, Xu, sta portando avanti una battaglia legale per riuscire ad affermare quello che ritiene un suo diritto: la crioconservazione degli ovuli. Un’opportunità per la donna, che in Cina è concessa per legge solo alle coppie sposate con problemi di fertilità