Cerca di portare in Italia 121 cellulari rubati alla Street Parade di Zurigo | denunciato

(Di martedì 20 agosto 2024) Como – A bordo di un treno Eurocity proveniente dae diretto a Milano, stavando di entrare inportando con sé decine di telefoni. Ma è stato scoperto e. Protagonista, un uomo di 40 anni, di nazionalità rumena, è stato fermatofrontiera di Como. Dopo averlo faticosamente svegliato da un sonno apparentemente molto profondo, i militari della guardia di finanza gli hanno chiesto se fosse in possesso di merce o valuta da dichiarare; la sua risposta secca ha insospettito i finanzieri che hanno deciso di approfondire il controllo sul suo bagaglio personale. All'interno, avvolti in una spessa coperta e minuziosamente impacchettati con carta stagnola (per evitarne la localizzazione), hanno trovato 121 smartphone, tutti dotati di scheda sim.