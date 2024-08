Caserta ex Lombardo Radice | stamattina al via il trasferimento al plesso scolastico di piazza Cavour

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 20 agosto 2024). Questa mattina inizierà ildelle suppellettili dalla Scuola ex “” di via Roma aldi, che ospiterà i 220 alunni della scuola primaria di via Roma (in 10 aule). A via Roma, infatti, nel giro di pochi giorni, partiranno i lavori di abbattimento e ricostruzione dell’edificio, previsti dal Programma “Futura” nell’ambito del Pnrr e che porteranno alla costruzione di un nuovomoderno e innovativo. Il Comune, al fine di non causare disagi alle famiglie e di garantire il trasporto degli alunni dall’attuale sede di via Roma, provvederà a mettere a disposizione un servizio gratuito di navette sia per l’ingresso che per l’uscita daldi, in orari da concordare con la dirigenza scolastica.