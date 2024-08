Carioti | l' amore molesto della sinistra per Vannacci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Robertonon suscita speranze solo a destra: pure ac'è chi fa un gran tifo per lui. Matteo Renzi è in prima fila tra quelli che nutrono forti aspettative sul generale. Confida che, nonostante sia stato appena eletto eurodeputato nelle listeLega, presto si metta in proprio, e come sempre nei discorsi dell'ex sindaco analisi e sogni si sovrappongono., dice Renzi alla Stampa, «è la novità più inquietante e più interessantepolitica italiana», ed è interessante «perché se si produce una spaccatura a destra, la destra perde. Oggi l'1-2% può essere decisivo per la vittoria alle Politiche».