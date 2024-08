Caos scuola concorso presidi sospeso dal Tar e nomine in bilico | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 20 agosto 2024) Ilperche avrebbe dovuto portare a 519- attese proprio in questi giorni - è statodal Tar. Restano quindi in attesa i vincitori, mentre oltre 800 scuole in Italia sono guidate da reggenti. Il 5 settembre i giudici amministrativi decideranno come procedere. Il ministro Valditara: "Troppo allarmismo".