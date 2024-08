Calo della lettura in Italia Calenda Azione | Situazione particolarmente critica tra gli studenti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 20 agosto 2024) Il leader diha espresso una forte preoccupriguardo alin, descrivendo il Paese come culturalmente arretrato. In un post su Facebook ha evidenziato come la situsiatra gli, nonostante il loro contatto quotidiano con l'istruzione scolastica. L'articoloin): “Situtra gli” .