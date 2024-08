Calciomercato Sirigu torna in Italia e si rimette in gioco | destinazione affascinante

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) Salvatorenon ha intenzione di fermarsi con il calcio giocato ed è pronto arsi innel campionatono. Il portiere classe 1987 è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Fatih Karagümrük ed è in trattativa sul. Le ultime avventure non sono state entusiasmanti ma le qualità dell’ex portiere della Nazionalena non sono in discussione. SalernitanaSalernitana, la decisione sull'ingaggio dello svincolato Soriano Il grande ritorno Secondo le ultime notizie Salvatorepotrebbere al Palermo, squadra del campionato di Serie B. I rosanero sono reduci dal ko all’esordio contro il Brescia e hanno messo nel mirino l’estremo difensore dopo l’infortunio di Gomis.ha già vestito la maglia rosanero dal 2009 al 2011.