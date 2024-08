Calciomercato Salernitana che mossa! In arrivo uno svincolato ex Lione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) In casaè tornato un minimo di entusiasmo dopo le ultime vicende delicate dentro e fuori dal campo. La squadra di Martusciello è stata protagonista dell’esordio vincente in stagione contro il Cittadella e le prospettive sono almeno da playoff. Sorpresa sul fronte. Il club granata ha avviato una trattativa per l’ingaggio di Jeff Reine Adelaide, centrocampista. Il calciatore è già a Salerno e sono in corso valutazioni.