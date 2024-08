Calciomercato la raffica de La Gazzetta | nuovi volti in Serie A | Monza GRANDI MANOVRA il Napoli vende gli ESUBERI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 agosto 2024), le “trattative più calde” per la rosea: ilattivo in entrata mentre ildeve piazzare gliProseguono le “trattative più calde” delestivo de Ladello Sport, in questi giorni. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea. ZERBIN AL– «Un giocatore conmotivazioni è pronto a