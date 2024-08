Calciomercato Inter sirene ITALIANE per Cuadrado | ecco DOVE potrebbe andare il colombiano

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 agosto 2024) Ilmettere a referto una cessione in questa ultima parte di sessione estiva Ilessere vicina ad una cessione. Arrivato solamente la scorsa estate, Juancomplici anche gli infortuni non è riuscito a lasciare il segno in quel di Milano. Secondo Gianluca Di Marzio, ilperò salutare San Siro