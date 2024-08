Calciomercato Inter Marotta tenta il COLPO LAST MINUTE | c’è la CIFRA per arrivare a CHIESA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 agosto 2024) Federicopotrebbe aggregarsi all’: il calciatore è ormai in uscita da tempo dalla Juventus Ilfiuta il: Federicoè diventato ormai un’occasione di mercato bella e buona. Per questosarebbe disposto a pensare ad un’operazione, come racconta il Secolo XIX. DETTAGLI – «Una situazione paradossale perché ora i bianconeri sono