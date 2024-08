Brasile in costruzione la più grande statua religiosa del mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Ilsi prepara ad installare unadi San Michele Arcangelo che sarà il doppio del celeberrimo Cristo Redentore di Rio de Janeiro, alto 30 metri oltre agli 8 della base. L'opera si innalzerà per 70 metri e sarà la piúcattolica del. Attualmente in, verrà inaugurata nel 2026 nella omonima cittadina di São Miguel Arcanjo (San Michele Arcangelo), a 180 km da San Paolo. Il progetto prevede unaterrazza panoramica all'altezza del busto del santo. Farà parte di unainstallazionechiamata Grotta dell'Arcangelo insu un terreno di 30 mila metri quadrati e in grado di poter ospitare fino a 12mila fedeli. Autore dell'opera è l'artista Markus Moura che vuole battere un altro record del, ovvero l'altezza di unaraffigurante Santa Rita da Cascia.