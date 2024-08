Borsa | Milano apre in rialzo Ftse Mib +023%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Siin, sostenuta dai titoli tecnologici, la seduta di Piazza Affari. IlMib guadagna lo 0,23% a quota 33.344,19 in avvio di seduta. Tra i migliori del listino St (+1,09%) e Prysmian (+0,78%) con Tim che mantiene la buona intonazione dopo la corsa della vigilia. Debole Tenaris che scivola in calo dello 0,66 per cento.