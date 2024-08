Borsa | Europa debole nel finale con Wall Street Milano -05%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Borse europee deboli nelcon gli indici Usa sotto la parità dopo un avvio incerto (Dow Jones -0,05% e Nasdaq -0,45%). La migliore è Parigi (-0,11%), seguita da Madrid (-0,18%), Francoforte (-0,27%),(-0,5%) e Londra (-0,98%). Sale a 138 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in calo di 1,5 punti al 3,6% e quello tedesco di 2,6 punti al 2,21%.il dollaro a 0,89 euro e 0,76 sterline, mentre sul fronte delle materie prime il greggio Usa si mantiene sotto quota 75 dollari (Wti +0,36% a 74,64 dollari al barile) in vista delle anticipazioni sulle scorte settimanali Usa attese in serata. In discesa sotto i 38 euro le quotazioni del gas ads Amsterdam (-4,97% a 37,88 euro al MWh) mentre appare invariato l'oro a 2.523 dollari l'oncia.