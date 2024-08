Blush liquido perché è l' unico prodotto da comprare anche per l' autunno

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 20 agosto 2024) Diverso da quello in crema, ilsi può rivelare un tesoro di bellezza inestimabile. Non solotrovare quello giusto per il tipo di pelle, tono e gusto estetico può cambiare la vita, mapotremmo aver bisogno solo di lui da adesso in poi nella trousse. La leggerezza, poi, è uno dei trend make-up dell'e impalpabile come lui nessuno mai