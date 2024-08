Bimbo di un anno gravemente ustionato | ricoverato in ospedale indagini in corso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 20 agosto 2024) Pescara - Un bambino di unè statoin gravi condizioni all'‘Spirito Santo’ di Pescara dopo aver riportato ustioni al volto, collo, testa e spalla. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 in un’abitazione nel centro della città. Al momento, le autorità steseguendo accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto. Il piccolo è stato prontamente socdal personale del 118, che lo ha stabilizzato e trasferito nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica (TIP). Attualmente, è inil trasferimento del bambino in un centro specializzato per grandi ustionati, data la gravità delle sue condizioni. Gli aggiornamenti sulla vicenda sarcomunicati non appena disponibili. leggi tutto