Bersani | Voglio andare a processo per querela Vannacci

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 20 agosto 2024) L'ex segretario del Partito democratico è stato condannato dalla procura di Ravenna al pagamento di una multa per diffamazione aggravata "Sia chiaro che sulladel generaleandrò fino in fondo.al". Così, in una nota, Pierluigi. "La mia domanda, ancorché in forma scherzosa ed evidentemente non diretta a offendere