Bersani multato per aver diffamato Vannacci | Voglio andare al processo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 20 agosto 2024) “Sia chiaro che sulla querela del generaleandrò fino in fondo.al”. Così ha scritto in tarda mattinata sul suo profilo X Pier Luigi, dopo l’arrivo della comunicazione formale della richiesta della Procura di Ravenna di decreto penale di condanna al pagamento di una multa per diffamazione aggravata. Alla base del provvedimento ci sono le frasi che l’ex segretario del Pd ha utilizzato dal palco della Festa dell’Unità di Ravenna il primo settembre 2023 riguardo “Il mondo al contrario”, libro che ha sancito il successo commerciale e politico di Roberto: “Quando leggi quelle robe lì pensi: ‘Va bene dai, sciogliamo l’esercito, sciogliamo le istituzioni e facciamo un grandissimo bar’. () Mi resta una domanda: se in quel bar lì è possibile dare dell'anormale a un omosessuale, è possibile dare del coe a un generale?”.