Basket B1 | Caserta inizia la preparazione atletica nel parco della Reggia

(Di martedì 20 agosto 2024). La prima sedutaPaperdi Juve2024/2025 ha avuto una location eccezionale. Grazie, infatti, alla disponibilitàDirezioneVanvitelliana dii primi esercizi ginnici e le prime corse di vecchi e nuovi bianconeri si sono svolti proprio nell’incomparabile scenario delstruttura museale. Ed è stata la stessa Direttrice, arch. Tiziana Maffei, ad incontrare e salutare la rappresentativa cestisticana ad inizio giornata, ribadendo il sostegno adtive di grande utilità sociali, quali sono quelle sportive, soprattutto se portate avanti da una società diche è entrata a far partestoriacittà per i suoi risultati e per i legami creati in oltre settant’anni di attività.