Barca a vela Perini Navi di 56 metri affondata a Palermo l' ultima foto alle 23 30 con la festa a bordo prima del naufragio

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 20 agosto 2024) Sono le 23.30 ed è l'ora in cui è stata scattata questaesclusiva del Giornale d'Italia. Nel buio in lontananza si vede lache sarebbe poiattorno5 del mattino, davanti a Porticello. Ac'erano 22 persone, ed in corso c'era una. Tra i dispersi ci sono il