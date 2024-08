Barca a vela affondata a Porticello riprese le ricerche dei sei dispersi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 20 agosto 2024) Sono ricominciate in mattinata ledei seidel naufragio del veliero Bayesian, affondato all'alba di lunedì 19 agosto a(in provincia di Palermo). Le squadre di speleo-sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivate da Roma, Sassari e Cagliari, hanno ripreso le ispezioni del relitto che si trova adagiato a una profondità di circa 50 metri. Ieri i sub avevano recuperato il corpo di un componente dell'equipaggio, il cuoco Ricardo Tomas, ma senza riuscire ad andare oltre il ponte di comando per la presenza di suppellettili che ostacolano il passaggio. I corpi deipotrebbero essere rimasti intrappolati all'interno dell'imzione.