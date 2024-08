Aveva solo 15 quando cantava Cuore nella stagione 1994 95 del programma A 44 ha perso la vita sulla via Trionfale a Roma

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 20 agosto 2024) Francesca Di Ruberto, ex ragazza di Non è la Rai, è morta in un terribile incidente stradale avia. Lo schianto, che non ha lasciato scampo alla donna, 44 anni, madre di due bambini, è avvenuto all’alba di lunedì su quella che nel quartiere della Capitale viene chiamata “la curva della morte”.