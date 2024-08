Avete mai visto i T-Rex correre i 100 metri? Il video più folle del giorno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Migliaia di spettatori si sono presentati sugli spalti di una pista a sud di Seattle, Washington, per vedere bambini e adulti indossare costumi da T-Rex euna corsa di 100in un evento intitolato “T-Rex World Championship Races”. Circa 200 persone hanno partecipato alle gare, suddivise in diverse categorie: 11 anni e meno, 12-16 anni, uomini adulti, donne adulte e oltre 50 anni. La competizione è nata nel 2017 come attività di team building di un'azienda di disinfestazione e da allora si tiene con cadenza annuale.