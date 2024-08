Auto si schianta contro un muro a Ponticelli | morto 67enne

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 20 agosto 2024) Un grave incidente stradale si è verificato stamattina nel quartiere napoletano di. Una Fiat Punto è finitaildi cinta della strada in via Mario Palermo, all’incrocio con via Ammaturo. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 67 anni originario di Napoli. L’anziano sarebbe stato colto da un malore e avrebbe L'articolosiunTeleclubitalia.