Atp Winston-Salem 2024 | Sonego batte Stricker e avanza eliminato Darderi

(Di martedì 20 agosto 2024) Lorenzoal secondo turno del torneo Atp 250 di. All’esordio sul cemento della Carolina del Nord, il torinese numero 10 del seeding ha superato agilmente la concorrenza dello svizzero Dominic, battuto con il punteggio di 6-4 6-1 in appena un’ora e 20 minuti. Prova solida del portacolori azzurro, bravo ad annullare quattro palle break nel primo set per poi piazzare quello decisivo al primo tentativo. Nel secondo set gara tutta in discesa per, che trova il break in apertura e poi dilaga. L’ex numero 21 Atp attende ora il vincente del match tra il cinese Juncheng Shang e l’argentino Mariano Navone, testa di serie numero 7 del tabellone ma non a suo agio sulla superficie veloce. Niente da fare invece per Luciano, che contro un David Goffin in serata di grazie soccombe 6-2 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco.