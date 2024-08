Atp Cincinnati Sinner batte Tiafoe in finale e vince il torneo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) – Jannikl’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 1 del mondo, inlo statunitense Francesper 7-6 (7-4), 6-2 in 1h38? conquistando oggi 20 agosto il quinto titolo del 2024 e il quindicesimo della carriera. Il 23enne altoatesino deve lottare quasi un’ora per aggiudicarsi il primo set, conquistato al tie-break, e poi completa l’opera dominando il secondo parziale. Missione compiuta, grazie anche a 13 ace (10 nel primo set), e ora testa all’US Open, l’ultimo Slam stagionale al via lunedì prossimo a New York. Il trionfo apermette all’altoatesino di blindare il primo posto nel ranking Atp per ildi stagione e consente di aggiungere 1,04 milioni di dollari al montepremi stagionale.