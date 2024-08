Atp 250 Winston-Salem 2024 | programma orari e ordine di gioco mercoledì 21 agosto con Sonego

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Il, glie l’didel torneo Atp 250 diper quanto riguarda la giornata di21. Inizia il secondo turno del torneo che si disputa sul cemento outdoor statunitense della Carolina del Nord dal 18 al 24. In campo anche l’unico azzurro rimasto in tabellone, ovvero Lorenzo. Di seguito ilcompleto di giornata. STADIUM Dalle 20.00 – Rinderknech vs Goffin non prima delle 22.00 – Coric vs (16) Hijikata non prima delle 00:30 – (14) Gaston o (WC) Eubanks vs Moutet o (17) Safiullin a seguire – (13) Shevchenko o (WC) Carreno Busta vs Vukic COURT 2 Dalle 20.00 – (LL) Svajda vs (15) Kotov a seguire – (10)vs Shang o (7) Navone non prima delle 0.30 – (6) Etcheverry o Bergs vs Fucsovics o (11) Michelsen COURT 3 Terzo match dalle 20.