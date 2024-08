Atletica Stephen Awuah Baffour fa sognare l’Italia | vince a Londra con un tempo pazzesco nei 100!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024)non smette più di stupire: dopo aver conquistato il titolo italiano under 23 a fine luglio con l’eccellentedi 10.24 (notizia forse passata sottotraccia visto che proprio in quel fine settimana erano incominciate le Olimpiadi di Parigi 2024), si è imposto sui 100 metri a Stratford (nord-est di, Gran Bretagna) con l’eccellente crono di 10.17 (1,7 m/s di vento a favore). Il velocista 20enne, tesserato per la Battaglio Cus Torino e di stanza a Coventry (è nato a Roma), si è così avvicinato alla top-10 italiana di sempre sul rettilineo. Al momento è tredicesimo nella graduatoria all-time e addirittura il quinto italiano della classifica stagionale, dove spicca Marcell Jacobs con il 9.85 dei Giochi seguito da Chituru Ali con il 9.96 di Turku.