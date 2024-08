Arezzo aperte le iscrizioni ai corsi per smettere di fumare

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 20 agosto 2024) ono ufficialmenteleaiperdiorganizzati dalla Asl Toscana Sud Est ad. Il programma prevede sette incontri che si terranno ogni martedì pomeriggio dalle 17:30 alle 18:30, a partire dal 17 settembre, presso la sede del Serd in via Fonte Veneziana 17.diè una sfida impegnativa, ma non impossibile. I dati raccolti tra i partecipanti aiprecedenti lo confermano: il 60% dei partecipanti smette dial termine del percorso, e oltre il 30% mantiene l’astinenza a un anno di distanza. I trattamenti intensivi di gruppo antitabagici sono basati su un approccio cognitivo-comportamentale, a cui può essere abbinato un trattamento farmacologico, a seconda delle esigenze individuali. Prima dell’inizio del corso, è previsto un colloquio conoscitivo e valutativo per personalizzare il percorso.