Arezzo aperte le iscrizioni ai corsi per smettere di fumare Il via a settembre

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Tornano iper dire stop al fumo. In tutto sette incontri organizzati dalla Asl Toscana Sud Est a partire dache si terranno ogni martedì pomeriggio dalle 17,30 alle 18,30 presso la sede del Serd di via Fonte Veneziana 17. Il primo appuntamento è fissato per il 17. Difficile ma non impossibiledicome dimostrano i dati raccolti fra coloro che hanno partecipato ai: il 60% dei partecipanti smette didopo il corso e oltre il 30% non ha avuto ricadute ad un anno dal termine dei. I trattamenti intensivi di Gruppo Antitabagici si basano su un approccio cognitivo-comportamentale a cui, a seconda delle esigenze, è possibile associare anche il trattamento farmacologico. Prima dell'inizio del corso è previsto un primo colloquio conoscitivo e valutativo.