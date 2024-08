ANCORA MASTERS SINNER! Il n 1 liquida Tiafoe e festeggia a Cincinnati il terzo 1000 in carriera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Missione compiuta. Jannikcontinua a vincere e l’ha fatto in maniera autorevole nella Finale deldi. Sul cemento dell’Ohio il n.1 del mondo ha piegato Frances(n.20 del ranking) con lo score di 7-6 (4) 6-2 in 1 ora e 38 minuti e si è portato il quinto titolo stagionale su cinque atti conclusivi disputati. Per Jannik è iltitolodellaed è il secondo di questo 2024 dopo l’affermazione a Miami. Una vittoria che gli permette di rafforzare in maniera consistente i primati nel ranking ATP e nella Race. Una partita che c’è stata solo per un set, doveha dato tutto quello che aveva per tenere testa a, un po’ troppo falloso. Nel tie-break, però, la differenza tra i due si è notata e la superiorità dell’italiano è stata dilagante nella frazione successiva, anche per un calo fisico dello statunitense.