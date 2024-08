Acqua Mammi Regione Emilia-Romagna | Serve strategia nazionale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 ago. - (Adnkronos) - "Definire l''oro blu' sminuisce il suo valore, ben superiore a qualsiasi bene o merce di scambio. L'è vita, elemento di sopravvivenza e di competitività. Per questo, per gestire bene la risorsaun pensiero di medio-lungo periodo: è fondamentale unasull'a cui tutti i componenti istituzionali devono contribuire". Così Alessio, assessore all'Agricoltura della, durante il convegno 'Come conservare, utilizzare e condividere una risorsa così preziosa come l'?' al Meeting di Rimini. "Servono dighe e invasi per conservare l'- continua- come Paese dobbiamo aumentare la capacità di stoccaggio. Bisogna spingere sul fronte delle infrastrutture con capacità, competenza, visione e lungimiranza.