A San Galgano torna il musical | in scena ' La grande corsa in 80 giorni'

(Di martedì 20 agosto 2024) San(Siena), 20 agosto 2024 - Nell’Abbazia di Sanil. Domenica 25 agosto alle ore 21.15 va in“Lain 80”, commedia in atto unico, scritta e diretta da Clara Cosci. Grazie alla collaborazione con il Comune di Chiusdino e la Fondazione San, l’Associazione Accademia di Canto Moderno di Sienanel meraviglioso tempio a cielo aperto, per proporre un lavoro originale che, questa volta, trascina il pubblico in un incredibile viaggio per il mondo. Sul palco si avvicendano personaggi a dir poco bizzarri, impegnati ad affrontare le vicende più particolari: una missione nata per scommessa che si conclude con un messaggio di condivisione, umanità che unisce popoli e culture diverse superando le diversità e facendole diventare ricchezza e opportunità.