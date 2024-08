19 Agosto 2024 – Parlamentari tedeschi chiedono risarcimento a Kiev per sabotaggio Nord Stream

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 20 agosto 2024)all’Ucraina ildeldelin Germania. Il leader di Hamas, Yahya Sinwar, ritiene che l’ultimo round di colloqui nei negoziati per il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sia un “bluff” progettato per dare più tempo alla manovra militare israeliana nella Striscia. L’ex rappresentante degli Stati Uniti George Santos si è dichiarato colpevole per le accuse di corruzione e frode telematica. Donald Trump ha definito “corruzione” gli affari esteri del figlio del presidente Biden in una tappa della sua campagna elettorale a York, in Pennsylvania. Joe Biden e la first lady Jill sono partiti a bordo dell’Air Force One in direzione Chicago, dove entrambi, interverranno alla Convention democratica.