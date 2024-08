? X Factor 2024 | Prime Immagini della Nuova Giuria e della Conduttrice Giorgia!

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Ecco leufficialidi X: al tavolo ci sono Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, mentre sul palco e nel backstage, a introdurre lo show e a accompagnare gli aspiranti concorrenti subito prima e dopo le loro esibizioni, c’è.Questa formazione del tutto inedita segna una stagione completamenteper il programma, che debutterà il 12 settembre su Sky e in streaming su NOW. Il cast sembra già aver trovato una chiave di intesa in questa primissima fase di selezione, quando le squadre non sono ancora formate e la gara non è ancora iniziata, con i giudici impegnati principalmente in una collaborazione pacifica.Durante le registrazioni delle Audizioni, che si sono tenute all’Allianz Cloud di Milano,appare visibilmente emozionata e a suo agio nel suo nuovo ruolo.