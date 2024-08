Vuelta 2024 le classifiche aggiornate dopo la terza tappa | Van Aert resta in rosso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Wout Vanvince ladellaa Espana. Il ciclista belga si prende la rivincita su Groves e lo batte nella volata di Castelo Brancoil secondo posto di ieri ad Ourém. Terzo successo stagionale per l’alfiere del Team Visma, anche oggi trainato nello sprint da un grande Edoardo Affini, che torna davanti a tuttisei mesi. Piazzamento in top 3 numero 12 in stagione per Van, che si conferma in maglia rossa e si prende anche la maglia verde.