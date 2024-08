Vola la volley under 17 le azzurrine battono l' Egitto 3-0

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 19 agosto 2024) AGI - Seconda vittoria per la nazionale italiana ai Campionati del Mondo17 femminili, in corso a Lima, in Perù. Al Coliseo Eduardo Dibós, le, guidate in panchina da Pasquale D'Aniello, si sono imposte, senza grossi problemi, per 3-0 (25-10, 25-16, 25-20) sull'. Una vittoria piena e meritata per Ludovica Tosini e compagne, che sono sempre state avanti e non hanno lasciato agli avversari possibilità di rimonta. Top scorer dell'incontro è stata Stella Caruso, con 13 punti realizzati. In evidenza, in casa Italia, anche Alice Guerra con 11 punti messi a segno. L'ultima gara della fase a gironi è in programma oggi alle ore 20:20 (italiane), quando l'Italia, prima nel girone C, affronterà l'Argentina nel match che definirà la classifica finale e gli accoppiamenti per gli ottavi di finale.