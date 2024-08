Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024)DEL 19 AGOSTOORE 20.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA GIOVANNI GIOLITTI E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE CAMPO DI CARNE PERCORRENDO LA STRADA STATALE APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI DIREZIONE VELLETRI SEMPRE SULLA STRADA STATALE APPIA CODE PER TRAFFICO A GENZANO TRA VIA GIUSEPPE GARIBALDI E VIA CADORE IN DIREZIONI VELLETRI ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO. PERCORRIBILE VIA DEIGNOLI Servizio fornito da Astral