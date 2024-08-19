Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 18:15 (Di lunedì 19 agosto 2024) Viabilità DEL 19 AGOSTO 2024 ORE 17.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI Roma SI RALLENTA ALTEZZA VALMONTONE DIREZIONE Roma SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE DIREZIONE CAMPO DI CARNE SI STA IN CODA SULLA VIA LITORANEA A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE ANGUILLARESE AD OSTERIA NUOVA DOVE SI STA IN CODA ALTEZZA VICOLO ANGUILLARESE DIREZIONE VIA BRACCIANESE CLAUDIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ DEL 19 AGOSTO 2024 ORE 17. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA SI RALLENTA ALTEZZA VALMONTONE DIREZIONE ROMA SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE DIREZIONE CAMPO DI CARNE SI STA IN CODA SULLA VIA LITORANEA A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE ANGUILLARESE AD OSTERIA NUOVA DOVE SI STA IN CODA ALTEZZA VICOLO ANGUILLARESE DIREZIONE VIA BRACCIANESE CLAUDIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 17:15 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TSNGENZIALE EST E PORTONACCIO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO A POMEZIA SULLA VIA DEL MARE DOVE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA CAVOUR E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA PRAGA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE A MARINA DI ARDEA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA LAURENTINA TRA VIALE MARINO E LARGO NUOVA CALIFORNIA DIREZIONE roma Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 16:30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TSNGENZIALE EST E PORTONACCIO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO A POMEZIA SULLA VIA DEL MARE DOVE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA CAVOUR E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA PRAGA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE A MARINA DI ARDEA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA LAURENTINA TRA VIALE MARINO E LARGO NUOVA CALIFORNIA DIREZIONE roma Servizio fornito da Astral. romadailynews
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