Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 11:30 (Di lunedì 19 agosto 2024) Viabilità DEL 19 AGOSTO 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio FilE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO Roma. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEI RomaGNOLI. INFINE, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 Roma-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLazioNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 10:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO GIÀ INIZIATO IL CONTROESODO NEL WEEKEND, PER CHI TORNA VERSO LE CITTÀ. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. MASSIMA ATTENZIONE E PRUDENZA ALLA GUIDA! UN FOCUS SUL TRASPORTO CAPITOLINO: NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTYLING DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, OLTRE ALLA CHIUSURA DEL TRATTO TRA TERMINI E BATTISTINI, LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO, SARÀ OFF LIMITS DA OGGI E FINO AL 6 NOVEMBRE COME SOLUZIONE ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO, QUELLA DI COLLI ALBANI OPPURE PRENDERE LE LINEE BUS 590 O 671. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 09:45 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO GIÀ INIZIATO IL CONTROESODO NEL WEEKEND, PER CHI TORNA VERSO LE CITTÀ. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 19 AGOSTO 2024 ORE 9. PIÙ TRANQUILLA LA SITUAZIONE NEL POMERIGGIO CON BOLLINO GIALLO SULLE STRADE CHE PORTANO VERSO LE CITTÀ. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
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