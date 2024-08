Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024)DEL 19 AGOSTOORE 9.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAGIÀ INIZIATO IL CONTROESODO NEL WEEKEND, PER CHI TORNA VERSO LE CITTÀ. BOLLINO ROSSO PER TUTTA LA MATTINATA. PIÙ TRANQUILLA LA SITUAZIONE NEL POMERIGGIO CON BOLLINO GIALLO SULLE STRADE CHE PORTANO VERSO LE CITTÀ. NON È PREVISTO IL FERMO DEI MEZZI PESANTI PER LA GIORNATA DI OGGI. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEIGNOLI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO.