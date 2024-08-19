Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 08:45 (Di lunedì 19 agosto 2024) Viabilità DEL 19 AGOSTO 2024 ORE 8.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA ANAGNINA E VIA APPIA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEI RomaGNOLI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 08:15 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA ANAGNINA E VIA APPIA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO. PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 07:30 - I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. UN FOCUS SUL TRASPORTO CAPITOLINO: NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTYLING DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, OLTRE ALLA CHIUSURA DEL TRATTO TRA TERMINI E BATTISTINI, LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO, SARÀ OFF LIMITS DA OGGI E FINO AL 6 NOVEMBRE COME SOLUZIONE ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO, QUELLA DI COLLI ALBANI OPPURE PRENDERE LE LINEE BUS 590 O 671. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA SI RALLENTA ALTEZZA FERENTINO DIREZIONE ROMA SULLA A24 ROMA TERAMO INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE ALTEZZA VICOVARO DIREZIONE ROMA SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A FRATTOCCHIE TRA VIA FALCONELLA E VIA DELLA FALCOGNANA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
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