Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 08:15 (Di lunedì 19 agosto 2024) Viabilità DEL 19 AGOSTO 2024 ORE 8.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA ANAGNINA E VIA APPIA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEI RomaGNOLI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 07:30 - INFINE, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 19:30 - 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA SI RALLENTA ALTEZZA FERENTINO DIREZIONE ROMA SULLA A24 ROMA TERAMO INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE ALTEZZA VICOVARO DIREZIONE ROMA SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A FRATTOCCHIE TRA VIA FALCONELLA E VIA DELLA FALCOGNANA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 19:00 - VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA CODE TRA FROSINONE E FERENTINO DIREZIONE ROMA SEMPRE VERSO ROMA SULLA A24 ROMA TERAMO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VICOVARO MANDELA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALTEZZA GRANDE RACCORDO IN INGRESSO NELLA CAPITALE IN PROVINCIA DI LATINA TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE PONTINA TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA MENTRE IN PROVINCIA DI FROSINONE SI RALLENTA IN VIA DEI MONTI LEPINI ALTEZZA VALLE FIORETTA DIREZIONE FROSINONE CASELLO AUTOSTRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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