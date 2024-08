Vela Celeste di Scampia prosegue l’opera di messa in sicurezza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono i lavori diindella, nel quartiere napoletano di. La ditta incaricata sta effettuando l’abbattimento dell’ultima passerella di accesso dall’esterno della, dove a causa del cedimento di una passerella lo scorso mese tre persone hanno perso la vita. In questo modo l’accesso all’edificio sarà possibile esclusivamente dall’area di cantiere che sarà chiusa e sorvegliata. Le passerelle interne, invece, rimarranno al loro posto per consentire alle ditte incaricate di trasportare mobili e oggetti pesanti che famiglie sfollate non hanno potuto prelevare nelle scorse settimane quando hanno avuto accesso alle abitazioni. L'articolodidiinproviene da Anteprima24.it.