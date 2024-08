Usa-Cina firmano accordi di cooperazione su stabilità finanziaria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) New York, 19 ago. (askanews) – La scorsa settimana, gli Stati Uniti e lahanno firmatodiper la. A riferirlo lunedì è un comunicato della Banca Popolare Cinese, intercettato da CNBC. Secondo il documento, l’accordo è stato siglato a conclusione di una riunione del gruppo di lavoro finanziario USA-, che si è tenuto a Shanghai giovedì e venerdì. Brent Neiman, vice sottosegretario per la finanza internazionale presso il Dipartimento del Tesoro Usa, e Xuan Changneng, vice governatore della PBOC, hanno copresieduto il gruppo di lavoro. Le due parti si sono anche scambiate un elenco di persone da contattare in caso di stress finanziario o eventi di rischio. La conversazione è stata descritta dal comunicato come “professionale, pragmatica, sincera e costruttiva”.