Una tromba d' aria fa affondare un veliero con 22 persone a bordo nei pressi di Palermo

(Di lunedì 19 agosto 2024) È canadese l’uomo ritrovato morto neidella Bayesan, barca a vela affondata verso le 5 del mattino nel tratto di mare di fronte a Porticello, nel palermitano. Altri sei sono i dispersi (quattro britannici e due americani) che attendono ancora di essere recuperati dalle motovedette della guardia costiera e vigili del fuoco. Nel complesso erano 22 ledella barca battente bandiera inglese finita in mezzo allad'che ha colpito la costa palermitana. Varata a Viareggio nel 2008 e pensata per ospitare viaggi di lusso, l’imbarcazione ospitava passeggeri inglesi, neozelandesi e irlandesi in vacanza nella zona di Porticello.