Ultime Notizie Roma del 19-08-2024 ore 18 | 10

(Di lunedì 19 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nella studio Giuliano Ferrigno di apertura la tragedia nel palermitano Uno yacht di 56 metri ha battuto da una violenta burrasca secondo quanto ricostruito dalla guardia costiera questa mattina a seguito di un violento nubifragio di imbarcazione affonda al largo di Porticello i primi naufraghi recuperati da prima da un’imbarcazione presente nelle immediate vicinanze sono poi stati portati a terra da 4 mezzi navali della Guardia Costiera nelle prime informazioni ricevute dell’equipaggio dello yacht a bordo lo stesso risultava non essere presenti 22 persone io ci membri dell’equipaggio 12 passeggeri 15 le persone tratte in salvo inizialmente 7 dispersi un membro dell’equipaggio 6 passeggeri di nazionalità britannica e americana è canadese scesi dopo il successivo recupero del corpo di un uomo adagiato sul fondale presso lo scafo tra le ...